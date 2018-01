Lucro do Unibanco sobe 4,2% para R$ 1,052 bi em 2003 O Unibanco encerrou 2003 com um lucro líquido de R$ 1,052 bilhão, volume 4,2% maior na comparação com o ano anterior. O retorno sobre o patrimônio médio foi de 15,3%. As receitas da intermediação financeira somaram R$ 11,431 bilhões no ano passado, recuando 18,7%, e o resultado da intermediação fechou em R$ 4,622 bilhões, com alta de 29,7%. A provisão para perdas com créditos totalizou R$ 1,455 bilhão no ano passado, com queda de 21%. A instituição contabilizou R$ 2,716 bilhões como outras despesas operacionais, volume que superou em 9,5% o montante de 2002. O ganho operacional evoluiu 76%, para R$ 1,906 bilhão. O lucro por lote de mil ações foi de R$ 7,65 em 2003. Em 31 de dezembro passado, o patrimônio líquido do banco era de R$ 7,156 bilhões.