Lucro do UOL sobe 875% em 2005 O Universo Online (UOL) registrou crescimento de 875% em seu lucro líquido, para R$ 266,3 milhões, em 2005 em relação ao ano anterior. Na mesma comparação, o Ebitda (o quanto a empresa gera de recursos apenas em sua atividade, sem levar em consideração os efeitos financeiros e de impostos) da companhia registrou alta de 100%, para R$ 101,9 milhões. A receita líquida da companhia (montante que a empresa efetivamente recebe pelas vendas de seus produtos, ou seja, o faturamento diminuído dos impostos diretos, como ICMS, IPI, ISS, PIS e Cofins) teve incremento de 8,8% e alcançou R$ 444 milhões. O lucro bruto (diferença entre a Receita Líquida e o Custo dos Produtos Vendidos) subiu 6,75%, para R$ 229,3 milhões, enquanto as despesas operacionais tiveram redução de 23%, para R$ 144,3 milhões. O ganho operacional (resultado apenas da atividade primária da empresa) do UOL avançou 212% para R$ 84,9 milhões. Em 31 de dezembro de 2005, o patrimônio líquido (conjunto de bens de uma empresa, suscetíveis de gerar lucro ou renda) da companhia era de R$ 438 milhões, ante patrimônio líquido negativo de R$ 317 milhões ao final de 2004. O diretor financeiro e de relações com investidores do UOL, Paulo Narcélio Amaral, afirmou em teleconferência com analistas que a perspectiva da companhia é de aumento nas margens de rentabilidade - bruta e Ebitda. Segundo ele, o avanço dos custos será proporcional ao aumento na base de assinantes dos serviços. O presidente Luis Frias reiterou que o Ebitda da empresa deve crescer 30% em 2006, com aumento de margem. Entretanto, não forneceu maiores detalhes.