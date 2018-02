Lucro do Wachovia desaba 97,8% no 4º trimestre O Wachovia, quarto maior banco dos Estados Unidos, anunciou lucro líquido de US$ 51 milhões (US$ 0,03 por ação) no quarto trimestre de 2007, pressionado por uma baixa contábil de US$ 1,7 bilhão relacionada ao mercado de hipotecas de segunda linha (subprime). Em igual período do ano anterior, o banco apresentou ganho de US$ 2,3 bilhões (US$ 1,20 por ação), o que representa uma variação negativa de 97,8% na comparação entre os resultados de 2007 ante 2006. Nas mesmas bases de comparação, a receita do grupo caiu 16,5%, de US$ 8,62 bilhões para US$ 7,2 bilhões. Em média, os analistas previam lucro de US$ 0,33 por ação no período. Segundo a instituição, o resultado reflete, em grande parte, os efeitos da instabilidade ainda presente no mercado de capitais. No período, a provisão da instituição para perda com crédito passou de US$ 206 milhões para U$ 1,5 bilhão. As informações são da Dow Jones.