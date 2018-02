Lucro e vendas da Pfizer no 4o trimestre superam previsões A Pfizer anunciou nesta quarta-feira lucro no quarto trimestre acima do esperado, com ajuda de menos impostos, dólar mais fraco e crescimento da demanda por alguns de seus medicamentos. O lucro trimestral da maior fabricante de remédios do mundo caiu para 2,88 bilhões de dólares, ou 0,42 dólar por ação, na comparação com lucro de 9,45 bilhões de dólares, ou 1,32 dólar por ação, um ano antes, quando a Pfizer anunciou grandes ganhos por conta da venda de sua divisão de saúde de consumo para a Johnson & Johnson . Excluindo itens especiais, o lucro da companhia foi de 0,52 dólar por ação. Segundo a Reuters Estimates, nessa base, analistas previam lucro de 0,47 dólar por ação. A Pfizer, que possui sede em Nova York, elevou o piso de sua projeção de lucro para 2008, excluindo itens especiais, de 2,31 dólares por ação para 2,35 dólares por ação. O teto da estimativa de lucro para este ano foi mantido em 2,45 dólares por ação. A média das previsões de analistas, segundo a Reuters Estimates, é de lucro de 2,35 dólares por ação. No ano passado, a Pfizer cortou mais de 10 mil empregos e conteve outros custos para manter os lucros, em meio ao aumento da competição com empresas de medicamentos genéricos. A empresa também se prepara para o fim da patente do Lipitor, medicamento de combate ao colesterol, possivelmente em 2010. No último trimestre de 2007, a receita da companhia aumentou 4 por cento, para 13,1 bilhões de dólares, bem acima da previsão de 12,18 bilhões de analistas, segundo a Reuters Estimates. Entretanto, o faturamento teria caído 1 por cento se não fosse a depreciação do dólar, que aumentou o valor das vendas fora dos Estados Unidos.