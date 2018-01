Lucro líquido da AES Eletropaulo cai 96% no 4º trimestre

SÃO PAULO - A AES Eletropaulo, responsável pela distribuição de energia na região da Grande São Paulo, registrou lucro líquido de R$ 11 milhões no quarto trimestre de 2015, o que representa uma queda de 96% ante os R$ 275,6 milhões reportado no mesmo período do ano anterior. No acumulado do exercício, a distribuidora obteve lucro de R$ 101,1 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 131,7 milhões de 2014.

O Ebitda da companhia somou R$ 411,3 milhões entre outubro e dezembro, queda de 35,7% em relação aos mesmos meses do ano anterior. No consolidado de 2015, o Ebitda totalizou R$ 963,6 milhões, o que corresponde a um avanço de 87,8% frente os R$ 513,1 milhões reportado em 2014.

A companhia também divulgou resultado líquido e Ebitda ajustados, nos quais são consideradas questões como ativos e passivos regulatórios, ativos possivelmente inexistentes, multas por não cumprimento de indicadores operacionais e variações monetárias de contingências. Nesse caso, a distribuidora registrou um prejuízo líquido de R$ 17,3 milhões no quarto trimestre, frente a ganho de R$ 206,8 milhões um ano antes, e Ebitda de R$ 571,4 milhões, alta de 27,8% sobre o mesmo intervalo do ano anterior.

No acumulado de 2015, o lucro ajustado ficou em R$ 48,9 milhões, com queda de 87,8%, enquanto o Ebitda ajustado somou R$ 1,555 bilhão, alta de 29,7%.

A receita líquida da distribuidora totalizou R$ 3,552 bilhões nos últimos três meses de 2015, alta de 10,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em 2015, a receita atingiu R$ 13,667 bilhões, expansão de 29% em igual base comparativa.