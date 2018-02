Lucro líquido da CEF cresce 43% A Caixa Econômica Federal (CEF) teve um lucro líquido de R$ 1,344 bilhão no primeiro semestre deste ano. O resultado, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pela instituição, é 43% maior do que o lucro de R$ 937 milhões de igual período do ano passado. A rentabilidade sobre o patrimônio ficou em 34,38% no primeiro semestre deste ano. Segundo a CEF, as contratações de empréstimos para habitação no período ficaram em R$ 7,3 bilhões, valor 171% maior do que o volume contratado de janeiro a junho do ano passado. Os empréstimos para pessoa física no primeiro semestre avançaram 17,3% e totalizaram R$ 10,9 bilhões.