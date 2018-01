Lucro líquido da Electrolux cai 23,7% no 1º semestre do ano O fabricante de eletrodomésticos sueco Electrolux registrou no primeiro semestre de 2005 um lucro líquido de 2,906 bilhões de coroas (315 milhões de euros), 23,7% a menos do que no mesmo período do ano passado. O lucro líquido de exploração (EBIT) cresceu 25,7%, de 2,544 bilhões de coroas (275,7 milhões de euros) para 3,198 (346,6 milhões de euros), e o faturamento subiu 2%, para 63,709 bilhões (6,904 bilhões de euros), segundo o balanço apresentado hoje pela companhia sueca.