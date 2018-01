Lucro líquido da Lufthansea cai para 200.000 euros no semestre A companhia aérea alemã Lufthansa obteve um lucro líquido de 200.000 euros no primeiro semestre de 2005, cifra muito inferior aos 39 milhões de euros que ganhou nesse período do ano passado. A companhia aérea, que tinha previsto apresentar amanhã suas cifras empresariais, adiantou hoje estes dados em uma nota. O resultado operacional da companhia subiu até 253 milhões de euros no primeiro semestre, cifra que supera amplamente à obtida nesses meses de 2004, que foi de 33 milhões de euros. Tendo em vista estas cifras, a Lufthansa elevou suas previsões para o ano e prognosticou que seu resultado operacional superará 400 milhões de euros. A companhia aérea faturou 8,5 bilhões de euros durante a primeira metade de 2005, 2,4% a mais que entre janeiro e junho do ano passado.