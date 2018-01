Lucro líquido da Nikkon sobe 1,9% em nove meses O lucro líquido da Nikkon subiu 1,9% nos nove primeiros meses do ano fiscal 2005, disse hoje a empresa japonesa. No período compreendido entre abril e dezembro, o lucro líquido do grupo Nikkon foi de 23,85 bilhões de ienes (US$ 199 milhões), segundo comunicado citado pela agência japonesa Kyodo. As vendas subiram 15%, para 535,790 bilhões de ienes (US$ 4,465 bilhões), devido ao faturamento dos equipamentos ArF de litografia para a impressão de circuitos ópticos integrados ("steppers") e de câmaras digitais convencionais e com lentes reflex, entre outros. Antes de impostos, os lucros da Nikkon aumentaram quase cinco vezes, para 37,370 bilhões de ienes (US$ 311 milhões). Para todo o ano fiscal de 2005, a Nikkon revisou sua previsão de lucro líquido e antes de impostos para 18 bilhões de ienes (US$ 150 milhões) e 34 bilhões de ienes (US$ 283 milhões), respectivamente.