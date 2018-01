Lucro líquido da Nissan caiu 14% entre abril e junho A empresa japonesa Nissan Motor informou nesta terça-feira que seu lucro líquido no trimestre de abril a junho caiu 14,2% frente ao mesmo período do ano anterior e se situou em 105,7 bilhões de ienes, cerca de 952 milhões de dólares. A empresa ressaltou, no entanto, que o lucro por operações e as vendas foram maiores nesse primeiro trimestre do ano fiscal de 2005 do que na mesma época de 2004. A queda do lucro foi atribuída pela empresa à mudança nos standards japoneses de contabilidade e à introdução de um plano de aposentadoria reformado no grupo automobilístico. O presidente de Nissan, Carlos Ghson, não considerou a queda de lucro como um fator determinante e explicou à imprensa que sua companhia "conseguiu sólidos resultados no último trimestre graças ao aumento das vendas nos Estados Unidos e no Japão". Dados positivos Quanto aos dados positivos, a Nissan Motor indicou que seu lucro por operação subiu 10,7%, para 206,3 bilhões de ienes (1,86 bilhão de dólares) sobre um aumento de 12,6% nas vendas, que se situaram em abril-junho em 2,1 trilhões de ienes. O número de veículos vendidos pela Nissan no trimestre citado aumentou 14,3%, para 879.000 pontos, com uma elevação das vendas do Japão de 18,6% e de 18,1% nos Estados Unidos.