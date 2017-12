Lucro líquido da Nokia sobe 43% no segundo trimestre A Nokia, líder mundial de telefonia celular, aumentou seu lucro líquido no segundo trimestre do ano em 43%, tomando como base o mesmo período de 2005. Segundo informou a empresa nesta quinta-feira, a alta resultou no acúmulo de 1,14 bilhão de euros. As vendas chegaram a 9,81 bilhões de euros, o que representa alta de 22%. O lucro por ação cresceu 56% e chega a 0,28 euro por título. Os resultados ficaram dentro das previsões dos analistas, e com isso as ações da companhia tiveram poucas variações na Bolsa de Helsinque, uma hora após a divulgação dos números. A companhia finlandesa aumentou também seu lucro operacional, que passou de 1,004 bilhão de euros para 1,502 bilhão, um crescimento de 50%. O gigante finlandês aumentou sua cota de mercado mundial em um ponto percentual comparado ao segundo trimestre de 2005, para 34%, mas caiu também um ponto em relação ao primeiro trimestre de 2006, segundo suas próprias estimativas. Telefones celulares As vendas de telefones celulares no mundo todo no segundo trimestre cresceram 26%, para 230 milhões de unidades, dos quais 78,4 milhões foram fabricados pela Nokia, o que representa mais 29%. Ásia-Pacífico e China, com altas de 79% e 58%, foram os mercados nos quais as vendas da Nokia mais subiram, enquanto na América Latina ficaram estáveis e na América do Norte caíram 13%. O preço médio por unidade caiu de 103 euros para 102 euros. Para o terceiro trimestre, a Nokia prevê que o mercado mundial de telefones celulares terá crescimento inferior ao do segundo, e que a cota de mercado da empresa finlandesa continuará.