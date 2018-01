Lucro líquido da petroquímica Braskem cai 2% em 2005 A Braskem, empresa brasileira líder do setor petroquímico, teve queda de 2% em seu lucro líquido no ano passado, acumulando R$ 677 milhões. Mesmo com a variação negativa apresentada hoje, a companhia ressaltou que o resultado "demonstra sua capacidade de lidar com um cenário adverso" devido aos preços recorde da nafta, que teve valorização de 30% no ano passado, e à desvalorização de 12,4% do dólar ante o real, que afetou suas exportações. O lucro bruto, anterior ao pagamento de juros, impostos, desvalorização e amortizações (Ebitda), foi de R$ 851 milhões, também 2% abaixo de 2004. Já a receita líquida da empresa - montante que a empresa efetivamente recebe pelas vendas de seus produtos, ou seja, o faturamento (receita bruta) diminuído dos impostos diretos - cresceu 26% no ano passado, para R$ 11,6 bilhões. Esse resultado positivo foi atribuído ao aumento de seu volume de vendas, especialmente para o exterior, que compensou parte do desaquecimento do mercado interno. Somente as exportações da companhia atingiram um recorde de US$ 959 milhões, o que representa um crescimento de 35% em comparação com o desempenho de 2004. Trajetória financeira A companhia ainda informou que manteve a redução de sua dívida líquida. Esta retração correspondeu a 27% entre os anos de 2004 e 2005. No fechamento do ano passado, a empresa tinha uma dívida líquida de R$ 2,834 bilhões com prazo de vencimento de 11 anos em média.