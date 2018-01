Lucro líquido da Puma sobe 10,5% em 2005 A companhia alemã de artigos esportivos Puma lucrou 10,5% a mais em 2005 do que no comparativo com 2004. A informação, divulgada hoje, apontou que ano passado o montante atingiu 285,8 milhões de euros (US$ 342,1 milhões). O resultado ficou acima dos 270 milhões de euros (US$ 323 milhões) estimados pela companhia. O lucro operacional(Ebita- rendimentos antes dos juros e impostos) do grupo, por sua vez, ficou de 397,7 milhões de euros (US$ 476 milhões), com alta de 10,8% ante o ano anterior. O volume de negócios foi de 1,778 bilhão de euros em 2005, 16,2% a mais que em 2004. Próximo ano Para 2006, a companhia prevê que o faturamento suba 30%, para 2,3 bilhões de euros (US$ 2,753 bilhões), embora o lucro líquido deva cair entre 10% e 15% devido a investimentos estratégicos que serão realizados. O presidente da Puma, Jochen Zeitz, disse sentir-se "confiante" de que a empresa alcançará recordes de vendas durante a Copa do Mundo deste ano, o que levará a lucros históricos em 2007.