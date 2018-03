Lucro líquido da Vale cai 65,2% no 3º trimestre A mineradora Vale registrou um lucro líquido de US$ 1,677 bilhão no terceiro trimestre, o que representa uma queda de 65,2% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando o lucro foi de US$ 4,8 bilhões, segundo o padrão contábil norte-americano (USGaap). As informações foram divulgadas no início da noite de hoje pela companhia.