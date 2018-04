Lucro líquido de 15 bancos supera o de 201 empresas Pela primeira vez desde o início do governo Lula, em 2003, o lucro líquido dos bancos superou o das empresas. Levantamento feito pela empresa de informação financeira Economática mostra que o resultado de 15 instituições financeiras no terceiro trimestre deste ano foi maior que a soma de 201 empresas de outros setores: R$ 6,92 bilhões, ante R$ 6,01 bilhões. O estudo não considera os resultados da Petrobras, Eletrobrás e Vale. O motivo para essa inversão está na cotação do dólar. Entre 30 de junho e 30 de setembro de 2008, a moeda subiu 19%, de R$ 1,597 para R$ 1,902. Isso elevou de muito os custos da dívida em dólar das empresas e corroeu o lucro líquido do período, explica o gerente de análise da Modal Asset, Eduardo Roche. Segundo a Economática, a alta do dólar no trimestre elevou a despesa financeira das companhias de R$ 1,3 bilhão, em setembro de 2007, para R$ 19,5 bilhões este ano. Analistas explicam que as empresas são obrigadas a marcar a preço de mercado as dívidas em moeda estrangeira. Portanto, todo fechamento de trimestre, ela precisa atualizar os dados. ?Mesmo as empresas que tinham hedge normal para se proteger das variações do câmbio, diferentemente do que fizeram Sadia e Aracruz, também tiveram impactos no balanço?, destacou Roche. Segundo ele, embora os bancos tenham alguns ativos em moeda estrangeira, a exposição não é igual. ?Por isso, os lucros do setor bancário superaram o das empresas, que continuaram com resultados operacionais bons. O levantamento mostrou que, depois dos bancos, o setor que mais lucrou foi o de energia elétrica. O resultado das 29 empresas de capital aberto somou R$ 2,95 bilhões, bem diferente de 2002, quando chegaram à beira da bancarrota por causa das elevadas dívidas em moeda estrangeira. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.