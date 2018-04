Lucro líquido do ABN Amro cai mais de 20% O ABN Amro NV, maior banco da Holanda, anunciou que o lucro líquido no segundo trimestre de 2002 registrou queda superior a 20% para 534 milhões de euros (US$ 518,3 milhões), ante 671 milhões de euros em igual período de 2001. A receita no trimestre recuou para 4,72 bilhões de euros (US$ 4,58 bilhões), de 4,90 bilhões de euros em 2001. O resultado do período veio um pouco abaixo da previsão dos analistas de um lucro líquido de 537 milhões de euros (US$ 521,2 milhões). Rijkman Groenink, o presidente do ABN Amro, disse que uma combinação de menores provisões, uma melhora das operações do banco no Brasil, em parte beneficiados com uma alíquota de imposto mais favorável, e custos reduzidos no segundo semestre possibilitarão ao ABN cumprir com sua projeção para 2002, ou seja, de registrar lucros, no mínimo, iguais aos de 2001. Os analistas temiam que com o nervosismo dos mercados financeiros mundiais e com os crescentes problemas econômicos no Brasil, o banco holandês alterasse sua projeção de lucros para o ano. O ABN Amro possui operações significativas de banco privado e de varejo no Brasil e estimou 4 bilhões de euros (US$ 3,88 bilhões) em exposição de crédito no país. Apesar da difícil situação econômica no Brasil, o banco conseguiu registrar no país um lucro líquido melhor do que o esperado no segundo trimestre de 143 milhões de euros (US$ 138,7 milhões), uma alta de 68,2% em relação aos 58 milhões de euros em 2001, em parte graças a 67 milhões de euros (US$ 65,03 milhões) em crédito fiscal. A receita no Brasil totalizou 468 milhões de euros (US$ 454,2 milhões) no trimestre, uma queda de 12,7% em comparação com o trimestre anterior. O ABN acrescentou que sua exposição aos títulos governamentais brasileiros está denominada em reais, portan to, não fica exposto a movimentos cambiais. O banco também anunciou que cortará 400 a 500 empregos em sua divisão de banco de investimento e corporativo, em uma tentativa de reduzir os custos. As provisões em 2002 serão um pouco superiores a 1,6 bilhão de euros (US$ 1,55 bilhão), disse o banco. Tal como outros bancos europeus, o ABN teve que assumir maiores provisões nos últimos meses, já que o setor tenta lidar com a série de colapsos de empresas nos EUA, tais como a WorldCom, Enron, e Tyco. As informações são da agência Dow Jones.