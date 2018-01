Lucro líquido do McDonalds aumentou 53% no último trimestre O McDonalds registrou um aumento do 53% em seu lucro líquido durante o último trimestre, devido em parte a um aumento de mais de um 4% em suas vendas a nível global, informou hoje a empresa. A rede americana de restaurantes de fast-food fechou o último trimestre com um lucro líquido de US$ 608,5 milhões, ou US$ 0,48 por ação, frente aos US$ 397,9 milhões, ou 31 centavos por título, obtidos em igual período do ano anterior. As receitas cresceram em 4% e alcançaram os US$ 5,234 bilhões, após ter registrado um aumento de 4,2% nas vendas. As receitas e o ganho por ação estiveram em linha com o que esperavam os analistas consultados pela firma Thomson First Call. Em todo o exercício fiscal, a companhia obteve uma ganho por ação de 2,04 dólares, o que representa uma alta de 14% em relação ao US$ 1,79 de lucro registrado em 2004. Já as receitas cresceram 7% e alcançaram os US$ 20,46 bilhões. Os resultados favoráveis foram conseqüência de uma melhoria de suas atividades no mercado americano, de inovações nos cardápios e da ampliação nos horários de atendimento ao público, entre outros fatores, segundo a empresa. A companhia anunciou uma recompra de ações no valor de US$ 1 bilhão durante o primeiro trimestre deste ano. Informou também que prevê investir US$ 1,8 bilhões durante o atual exercício anual na abertura de 800 novos restaurantes e em ações de valorização de sua marca.