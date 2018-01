Lucro líquido do McDonald's cai para US$ 1,28 bilhão, mas receita supera expectativas

NOVA YORK - O McDonald's registrou lucro líquido de US$ 1,28 bilhão, ou US$ 1,50 por ação, no terceiro trimestre de 2016. O resultado ficou abaixo do registrado no terceiro trimestre de 2015, quando a empresa obteve lucro de US$ 1,31 bilhão (ou US$ 1,49 por ação), no entanto, ficou acima do projetado por analistas, de US$ 1,48 por ação.

Segundo a empresa, o lucro foi impulsionado pelo crescimento sólido nas vendas de mesmas lojas, que foram ajudadas em março pela melhora no setor de café da manhã e pela introdução de novos nuggets de frango. Os investidores sinalizaram alívio em meio a especulações de que a melhora no segmento de café da manhã estava desaparecendo.

A receita do McDonald's caiu 2,9%, para US$ 6,42 bilhões, ante US$ 6,62 bilhões no terceiro trimestre de 2015. O resultado também veio acima do esperado pelos analistas, que estimavam US$ 6,28 bilhões de receita.

As vendas em restaurantes existentes aumentou 3,5% no período, batendo a estimativa de crescimento de 1,5%, de acordo com uma pesquisa com analistas consultados pela Consensus Metrix. Nos EUA, as vendas aumentaram 1,3% no terceiro trimestre, pouco acima do crescimento de 1,2%, previsto pelos analistas.

As vendas internacionais registraram aumento de 3,3%, acima do esperado pelos analistas, de alta de 1,8%, sendo puxadas por "um forte desempenho no Japão", de acordo com a empresa./DOWN JONES