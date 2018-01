Lucro líquido do Unibanco cai 77,7% no 3º trimestre O Unibanco registrou lucro líquido de R$ 106,117 milhões no terceiro trimestre de 2006, o que representa uma queda de 77,7% em relação mesmo período de 2005, quando foi de R$ 474,808 milhões. O resultado considera a redução do período de amortização de ágio da instituição de dez para cinco anos, que provocou um impacto não-recorrente de R$ 464 milhões. Os créditos tributários referentes à operação foram integralmente absorvidos pela constituição de provisões adicionais, informa o banco, no relatório que acompanha o balanço. Sem considerar esse efeito, o lucro entre julho e setembro foi de R$ 566 milhões, uma alta de 19,2% frente a terceiro trimestre de 2005. O retorno anualizado sobre o patrimônio líquido médio antes da amortização de ágio atingiu 24,8% no terceiro trimestre, acima do porcentual de 23,3% do mesmo período de 2005. No acumulado do ano, a instituição registra lucro líquido de R$ 1,174 bilhão, considerando o ágio, uma queda 11,7% ante os nove primeiros meses de 2005. Desconsiderando a amortização, o resultado sobe para R$ 1,634 bilhão, alta de 22,9%. O resultado da intermediação financeira somou R$ 1,902 bilhão no terceiro trimestre, alta de 16,1% ante igual intervalo de 2005. As receitas de prestação de serviços, por sua vez, aumentaram 7,3% no período de três meses encerrado em setembro, para R$ 909 milhões. O Unibanco apresentou resultado operacional de R$ 906 milhões, um crescimento de 18,7% em relação ao mesmo trimestre de 2005. Em 30 de setembro de 2006, o patrimônio líquido da instituição era de R$ 9,610 bilhões.