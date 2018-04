Lucro menor das corretoras de valores e câmbio O lucro das corretoras de valores e câmbio caiu no ano passado, acompanhando o mau humor e a retração do mercado de capitais. Estudo realizado pela consultoria Engenheiros Financeiros & Consultores (EFC), com base no balanço de 30 corretoras, mostra que o lucro líquido recuou 12,31% no ano passado, em relação a 2000. O resultado total passou de R$ 147,640 milhões para R$ 129,46 2 milhões. Os ativos totais da amostra sofreram redução de 28% e o patrimônio líquido diminuiu 39%. Para o presidente da EFC, Carlos Daniel Coradi, o desempenho das corretoras foi afetado, principalmente, pelo menor volume de negócios do mercado. "O Brasil, que vinha crescendo a um ritmo bom, deu uma freada no segundo trimestre." A expansão da economia foi prejudicada pelo racionamento de energia, pelo contágio dos problemas da Argentina e, a partir de setembro, pelos efeitos dos atentados terroristas aos Estados Unidos. Como dependem das comissões dos negócios e das tarifas cobradas pela prestação de serviços, as corretoras sentiram muito a retração dos investidores. Coradi destacou que o número de corretoras com prejuízo dobrou. Da amostra de 30, oito registram perda em 2001, contra quatro no ano anterior. O presidente da Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto (Andima), Edgar da Silva Ramos, acredita que outro fator que prejudicou as corretoras foi o aumento dos custos. "Todas as tarifas relacionadas a serviços públicos, como energia e telefone, subiram mais que a inflação." Além disso, o avanço tecnológico fez crescer a necessidade de investimentos. "O próprio Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) contribuiu para elevar as despesas", disse Ramos, que também é presidente da corretora Ágora Senior. Segundo ele, a performance das corretoras vem piorando ao longo dos anos. "Elas se preocuparam em ganhar mercado, o que levou à concorrência, reduzindo as taxas de corretagem", explicou. Com isso, as receitas acabaram diminuindo. O diretor de operações da Planner, Cláudio Henrique Sangar, disse que as perspectivas para este ano não indicam um cenário muito confortável. "O período será difícil, com oscilações por causa das eleições. A recuperação só virá a partir de 2003." A Planner saiu de um lucro de R$ 1,034 milhão em 2000 para um prejuízo de R$ 1,154 milhão no ano passado. "O começo deste ano continua com receitas baixas. Não chegam nem à metade das geradas no primeiro trimestre de 2000, antes da crise." Coradi, da EFC, disse que as corretoras independentes, que não são ligadas a bancos, são as mais afetadas. "Os grandes grupos nacionais e os estrangeiros estão avançando na consolidação do setor de corretoras." Para o presidente da Andima, algumas corretoras devem sair do mercado e outras devem promover fusões e aquisições para enfrentar os problemas.