Lucro mundial da Volkswagen cai 16% no 2ºtri, para US$ 2,95 bi

A Volkswagen anunciou nesta quarta-feira, 29, que seu lucro líquido caiu 16% no segundo trimestre deste ano ante igual período de 2014, a 2,67 bilhões (US$ 2,95 bilhões). O resultado, que foi atribuído ao fraco desempenho da montadora alemã na China e a despesas de reestruturação, ficou abaixo da expectativa dos analistas, que previam ganho de € 3 bilhões.

As joint-ventures (parcerias) na China contribuíram com € 1,1 bilhão de euros para o lucro operacional da Volkswagen no trimestre, ante € 1,4 bilhão no mesmo intervalo do ano passado, segundo cálculos do Wall Street Journal baseados em dados do primeiro semestre e primeiro trimestre.

A empresa não divulgou números do segundo trimestre referentes a contribuições de joint ventures. Excluídas essas parcerias, o lucro operacional da Volkswagen cresceu 4,9% ante um ano antes, a € 3,49 bilhões.

A receita, que também desconsidera as joint ventures chinesas, subiu 9,9%, a € 56,04 bilhões, favorecida por efeitos cambiais e uma parcela maior de vendas de veículos mais caros.

A Volkswagen entregou 2,4 milhões de automóveis no segundo trimestre, 2,8% menos que no mesmo período do ano passado, com uma queda de 9,5% na China, a 842.868 unidades, ofuscando ganhos da empresa na Europa e em outras regiões.

No primeiro semestre, a Volkswagen ultrapassou a japonesa Toyota como maior montadora mundial em vendas. (Com informações da Dow Jones Newswires).