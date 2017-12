Lucro operacional da News Corp. supera estimativa A companhia norte-americana de mídia News Corp., do empresário Rupert Murdoch, informou prejuízo líquido de US$ 23 mi no segundo trimestre, que terminou em 31 de dezembro, de lucro líquido de US$ 677 mi no mesmo período do ano anterior. O lucro operacional, excluindo ítens e juros extraordinários, cresceu 7% para US$ 270 mi (US$ 0,26 por ADR), uma vez que as fortes vendas do filme "X Men" superaram as perdas nas receitas com publicidade na Fox Television. O consenso em Wall Street era de lucro operacional de US$ 0,19 por ADR. Às 13h14 (de Brasília), os papéis da News Corp. subiam 2,7% na Bolsa de Nova York. As receitas recuaram levemente para US$ 3,850 bi no período, de US$ 3,857 bi no mesmo trimestre do ano anterior. As informações são da Dow Jones e agências internacionais.