Lucro semestral da TAM sobe 623% A companhia aérea TAM, líder do mercado interno, registrou no primeiro semestre do ano um lucro líquido de R$ 208,3 milhões de reais, 623% a mais do que no mesmo período de 2005. Segundo divulgado nesta sexta-feira pela companhia, no segundo trimestre, o ganho foi de R$ 97,1 milhões, enquanto no mesmo período do ano passado a companhia havia tido prejuízo de R$ 24,6 milhões. O lucro semestral antes de juros, impostos, depreciação, amortização e aluguéis (Ebitda) foi de R$ 811,2 milhões, 74,2% acima do período de referência. Já a receita bruta aumentou 32%, para R$ 3,488 bilhões. No semestre, a TAM transportou 11,6 milhões de passageiros, 33,4% a mais do que no mesmo período do ano anterior. Participação A companhia aérea alcançou no semestre uma participação de 44,8% no mercado interno, o que representa um aumento de 4 pontos percentuais frente ao mesmo período de 2005. Nos vôos internacionais saídos do Brasil, a participação da TAM foi de 25,7%, 9,6 pontos acima da marca registrada na primeira metade do ano passado. O crescimento da companhia tanto no mercado interno como no externo se deve em parte à crise da Varig, que durante décadas foi líder absoluta nos céus do País. Rotas A TAM possui rotas para 47 destinos no Brasil e, por meio de acordos com companhias aéreas regionais, voa para um total de 72 cidades. No exterior, a TAM voa para Paris, Nova York e Miami, Buenos Aires e Santiago do Chile, e em 28 de outubro começará a operar em Londres.