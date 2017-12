Lucro trimestral da Boeing sobe 29% e supera expectativas A companhia aeronáutica Boeing fechou o primeiro trimestre do ano com um lucro líquido de US$ 692 milhões, número que foi 29% superior ao do mesmo período do ano passado e que bateu as expectativas do mercado. Segundo dados divulgados nesta quarta-feira, o lucro por ação subiu 33%, chegando a US $0,88. Excluído o lucro extraordinário obtido com um acordo fiscal, o lucro por ação foi de US$ 0,85, acima do nível de US$ 0,76 esperado pelos analistas. Fontes da empresa atribuíram o crescimento à boa situação de venda de aviões comerciais, que fez os títulos da Boeing se valorizarem muito nas últimas semanas, chegando a recordes históricos registrados acima dos US$ 85. A receita da empresa cresceu 12%, para US$ 14,3 bilhões, o que permitiu que o lucro operacional - resultado da atividade típica da empresa - subisse 6,7%.