Lucro trimestral da Coca-Cola registra queda de 28% A Coca-Cola, maior fabricante de refrigerantes do mundo, informou hoje que no quarto trimestre de 2005 seu lucro foi 28% menor que o registrado no mesmo período do ano anterior, superando, no entanto, as projeções de Wall Street. No trimestre que terminou em 31 de dezembro último, a empresa anunciou lucro líquido de US$ 864 milhões, que correspondem a US$ 0,36 por ação. No mesmo período do ano anterior o valor registrado foi de US$ 1,201 bilhão (US$ 0,50 por título). A receita da companhia foi de US$ 5,551 bilhões, número 7% maior que os US$ 5,204 bilhões anunciados no quatro trimestre de 2004. Caso sejam descontadas despesas extraordinárias, o lucro é de US$ 0,46 por ação, acima do equivalente a US$ 0,45 por título previsto pelos analistas da Bolsa nova-iorquina. A empresa atribuiu a queda de rendimento em seu balanço a gastos relacionados com dividendos e a maiores investimentos publicitários e de promoção da marca. O volume de vendas medido em unidades subiu 4% no trimestre, resultado de um aumento de 3% nas vendas na América do Norte, de 17% no norte da Ásia (incluindo China e Japão) e de 5% na América Latina.