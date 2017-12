Lucro trimestral de filial argentina da Petrobras sobe 145% A Petrobras Energia Participações, filial argentina da brasileira Petrobras, lucrou no primeiro trimestre do ano 365 milhões de pesos (US$ 119,2 milhões), 145% mais que no mesmo período de 2005. Em um comunicado enviado hoje à Bolsa de Buenos Aires, a companhia informou que o lucro bruto obtido no primeiro trimestre de 2006 subiu 18,5% em relação aos três primeiros meses do ano passado, para 1,042 bilhão de pesos (US$ 340,5 milhões). A Petrobras destacou que "as operações do trimestre transcorreram em meio a um contexto internacional favorecido pelo nível do preço do petróleo". O lucro por exploração foi de 766 milhões de pesos (US$ 250,3 milhões), o que representa uma melhora de 22,2% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Entre janeiro e março passados, as vendas da filial argentina chegaram a US$ 2,862 bilhões de pesos (US$ 935,2 milhões), 16,7% A mais que em igual período de 2005. A Petrobras Energia Participações controla mais de 20 empresas espalhadas por Brasil, Argentina, Bolívia, Equador, Peru e Venezuela, dedicadas às atividades de prospecção, produção, refino, transporte, comercialização e distribuição de petróleo, gás, energia ou produtos petroquímicos. Já a Petrobras Energia, cujas ações são negociadas na Bolsa de Buenos Aires, registrou no primeiro trimestre do ano um lucro líquido de 484 milhões de pesos (US$ 158,1 milhões de dólares), 141% maior que o registrado entre janeiro e março de 2005.