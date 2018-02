Lucros decepcionantes provocam baixa das ações na Europa As ações européias caíram nesta sexta-feira, revertendo os ganhos da sessão anterior, com lucros abaixo do previsto e com as preocupações sobre o setor imobiliário norte-americano. De acordo com dados preliminares, o índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações das empresas européias, caiu 1,16 por cento, para 1.599 pontos. As perdas nos mercados norte-americanos contribuíram para a performance fraca na Europa depois que Caterpillar e Google divulgaram lucros decepcionantes. "É essencialmente pelos fracos resultados da Caterpillar. Com toda a preocupação sobre o setor imobiliário e de construção dos Estados Unidos, isso cria um pequeno momento de pânico. Isso reacende as dúvidas sobre a performance da economia norte-americana", disse um operador. Em Londres, o índice Financial Times fechou em baixa de 0,83 por cento, a 6.585 pontos. Em Frankfurt, o índice DAX recuou 1,46 por cento, para 7.874 pontos. Em Paris, o índice CAC-40 perdeu 1,79 por cento, para 5.957 pontos. Em Milão, o índice Mibtel encerrou em baixa de 1,30 por cento, a 32.687 pontos. Em Madri, o índice Ibex-35 registrou queda de 1,82 por cento, para 14.930 pontos. Em Lisboa, o índice PSI20 teve oscilação positiva de 0,05 por cento, para 13.677 pontos.