Lucros do Citi e do BofA surpreendem mercado

O Bank of America (BofA) e o Citigroup conseguiram bons resultados no segundo trimestre deste ano, apesar dos sinais de pesadas perdas com empréstimos comerciais, especialmente para bancos regionais. Os relatórios trimestrais dos dois bancos, porém, não têm o brilho daqueles dos concorrentes JP Morgan e Goldman Sachs, que anunciaram lucro inesperado no início da semana. BofA e Citigroup foram ajudados por fortes ganhos nos segmentos de trading e de banco de investimento e amboas registraram bilhões de dólares em renda com a venda de ativos e de participações acionárias durante o trimeste. Na verdade, as vendas de ativos mantiveram os dois bancos no azul. O BofA registrou lucro de US$ 3,2 bilhões, após obter US$ 9,1 bilhões com venda de ativos, enquanto o Citigroup lucrou US$ 4,3 bilhões depois de vender mais de US$ 11,1 bilhões em ativos. Já Goldman Sachs e JP Morgan registraram receitas surpreendentes com negociação de títulos e não precisaram vender ativos para obter lucro. BofA e Citigroup estão mais envolvidos em problemas com empréstimos comerciais e para consumo. O BofA, por exemplo, afirmou que seus empréstimos comerciais com juros vencidos e não pagos aumentaram 23% nos últimos três meses e quase triplicaram durante os últimos 12 meses. Muitos bancos regionais anunciam balanços na próxima semana. Algumas carteiras de empréstimos comerciais do Citigroup e do BofA mostraram sinais de melhora, levando analistas a indagar se os piores problemas já estão agora ficando para trás. O registro principal de empréstimos comerciais do Citigroup mostrou um declínio nos ativos não pagos. No BofA, a inadimplência em cartões de crédito mostrou sinais de desaceleração. Outro sinal de esperança está na estabilidade da provisão contra perdas do BofA. A instituição separou mais de US$ 13 bilhões para perdas atuais e futuras com empréstimos, o mesmo montante do trimestre passado, enquanto a provisão do Citigroup cresceu 22%. "Temos desafios difíceis pela frente, dado o persistente enfraquecimento da economia, o crescente desemprego e a deterioração da qualidade do crédito, o que afetará nossos resultados pelo resto do ano e em 2010", afirmou o presidente do BofA, Kenneth Lewis. "No entanto, estamos convencidos de que o Bank of America ressurgirá como um reconhecido líder em serviços financeiros dos Estados Unidos e ao redor do mundo", disse Lewis tem sido pressionado a melhorar o desempenho do banco desde que a instituição adquiriu, em janeiro, o banco de investimentos Merrill Lynch, que havia declarado perdas bilionárias. O Congresso americano investiga se Lewis foi induzido pelo governo a concluir a fusão sob ameaça de perder o cargo. Por sua vez, o presidente do Citigroup, Vikram Pandit, afirmou que esses lucros são fruto de "grandes esforços" do banco para a realização de um plano financeiro nos últimos trimestres e assegurou que a entidade está "otimista" sobre o futuro. "Durante muitos trimestres, desenvolvemos um plano para devolver a fortaleza financeira do Citi, assim como sua rentabilidade e crescimento", ressaltou Pandit, que acrescentou que conquistaram "progressos significativos" com importantes quedas nas despesas e nos ativos, sobretudo entre os mais riscos. Ontem, as bolsas de valores de Wall Street ficaram divididas sobre os resultados. O índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York, encerrou o dia em alta de 0,37%. O S&P recuou 0,04% e o Nasdaq subiu 0,08%.