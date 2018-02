Lucros ofuscam preocupação com EUA e ações da Europa sobem As bolsas de valores européias fecharam em alta nesta quinta-feira com os resultados robustos de Vodafone e SAP, que ofuscaram parcialmente a preocupação com o setor de crédito imobiliário de risco dos Estados Unidos. De acordo com dados preliminares, o índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações das empresas européias, subiu 0,92 por cento, para 1.617 pontos, após dois dias de queda. A alta em Wall Street e a notícia de que o Barclays pode tornar mais atrativa a proposta de compra feita ao ABN Amro também contribuíram para o avanço das ações. O destaque positivo foi a empresa alemã de software SAP, cujas ações subiram 6,3 por cento depois que a companhia superou as previsões de lucro no trimestre e informou uma forte alta nas vendas de licenças. Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em alta de 1,11 por cento, a 6.640 pontos. Em FRANKFURT, o índice DAX avançou 1,24 por cento, para 7.991 pontos. Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 1,16 por cento, para 6.065 pontos. Em MILÃO, o índice Mibtel encerrou em alta de 0,86 por cento, a 33.118 pontos. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou valorização de 0,99 por cento, para 15.207 pontos. Em LISBOA, o índice PSI20 teve alta de 0,1 por cento, para 13.670 pontos. (Por Amanda Cooper)