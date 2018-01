Lufthansa anuncia aumento do número de vôos A companhia aérea alemã Lufthansa informou que vai aumentar o número de vôos na Europa e na Ásia. Para a próxima temporada de inverno no Hemisfério norte, a companhia vai oferecer serviços para 160 destinos em 72 países. A partir do dia 26 de outubro, a frota da Lufthansa passará a realizar 1.550 vôos diários, ou mais de 10.800 toda semana, em todo o mundo. "A séria crise que afeta a indústria da aviação civil afetou nossas operações como um todo, mas o tráfego aéreo está aos poucos se recuperando", disse Ralf Teckentrup, vice-presidente executivo de gestão de redes, TI e compras. "Agora, a Lufthansa vai buscar expandir sua posição de liderança no negócio, e nossa máxima é crescer de maneira controlada. Ainda temos 66 aeronaves ociosas, no chão, e naturalmente vamos tentar explorar cada oportunidade que apareça, mas evitando excessos de capacidade". Rio e São Paulo No tráfego internacional, além do incremento das rotas européias e asiáticas, a companhia conta com o sucesso da retomada dos serviços ao Rio de Janeiro, a partir de 8 de dezembro. Em princípio, os vôos para o Rio serão mantidos até o fim de março de 2004. Além disso, está previsto um aumento de freqüências para São Paulo: ao invés dos sete vôos diários, a Lufthansa vai passar a oferecer dez por semana, até meados de dezembro. As informações são do site da companhia.