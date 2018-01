Lufthansa aumenta vôos a partir de São Paulo A companhia aérea alemã Lufthansa iniciou em janeiro uma série de mudanças nas rotas com o objetivo de se adequar à demanda de passageiros entre março e outubro. Ela vai cortar vôos dentro da Europa e aumentar linhas internacionais. As mudanças atingem o mercado brasileiro, que passará a ser atendido por uma aeronave com maior capacidade a partir de seu principal ponto, em São Paulo. De 31 de março a 26 de outubro, os passageiros da Lufthansa vão voar de São Paulo para Frankfurt, na Alemanha, a bordo de um Boeing 747-400 para 390 pessoas, no lugar do Airbus 340 para 247 pessoas. Além disso, a empresa vai oferecer de março a outubro duas novas freqüências a partir do Brasil: uma para Argentina e outra para o Chile. A Lufthansa vai operar o vôo São Paulo-Buenos Aires, a partir do Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos, quatro vezes por semana. De São Paulo a Santiago do Chile, três vezes por semana. De São Paulo para Frankfurt, os vôos continuarão a ser diários e com a possibilidade de conexões para toda Europa, Ásia e Oriente Médio. A nova tabela de horários de vôos da Lufthansa entra em vigor no dia 31 de março. Serão 3.500 vôos por dia em todo mundo, o que corresponde a um aumento da oferta de assentos-quilômetro de 8% nas rotas intercontinentais em relação ao horário de vôos de 2002.