Lufthansa aumentará preços das passagens em 4,5% A Deutsche Lufthansa AG anunciou que elevará os preços das passagens em 4,5% "o mais breve possível", devido ao alto custo do petróleo. Em teleconferência com investidores em Frankfurt ontem, um executivo de finanças da empresa, Karl-Ludwig Kley, disse que o aumento de 4,5% também afetará as tarifas especiais da companhia. Por exemplo, as passagens reservadas on-line para vôos domésticos, que tinham sido reduzidas para 88 euros, serão aumentadas para 92 euros, disse. O aumento não necessariamente prejudicará a competitividade da companhia, pois representa uma pequena parcela em um mercado já pressionado, disse Chris Avery, analista do JP Morgan.