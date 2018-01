Lufthansa compra Swiss Air por ? 310 milhões Acionistas da Swiss International Air Lines aceitaram a oferta máxima de 310 milhões de euros (US$ 408 milhões) que a alemã Lufhtansa fez pelo controle da empresa. Com o acordo, as companhias esperam fazer sinergias de cerca de 160 milhões de euros até 2007. A marca Swiss Air será mantida, segundo comunicado. A transferência de controle será gradual. A princípio, as ações da Swiss serão transferidas para uma empresa chamada Air Trust, e então a Lufthansa comprará 11% desta empresa. Assim que as autoridades antitruste do governo suíço derem luz verde à operação, a empresa alemã aumentará sua participação na Air Trust para 49%, e depois ampliará esta fatia até chegar a 100%. Os acionistas com ações no mercado, que representam 15% do total em circulação, receberão uma proposta da Lufthansa, em maio, em um total de 45 milhões de euros pelos papéis. Os principais acionistas da Swiss incluem o governo suíço e grandes empresas do país, como o UBS e o Crédit Suisse Group, que serão recompensados em 2008. O pagamento dependerá da performance das ações da Lufthansa e podem chegar ao máximo de 250 milhões de euros.