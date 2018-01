Lufthansa deve demitir mais 2 mil A Lufthansa deverá eliminar mais de 2 mil empregos nos próximos anos, em resposta ao rápido crescimento das companhias aéreas de baixos custos. A informação é do diário local Handelsblatt. No mês passado, a companhia aérea alemã havia informado que pretendia reduzir sua força de trabalho em 2 mil funcionários ao longo dos próximos anos. "Achamos que este número deverá ser ainda maior", disse o conselheiro da empresa responsável pelo departamento pessoal, Stefan Lauer, segundo o jornal. De acordo com a reportagem, nas próximas semanas, a Lufthansa deverá apresentar um programa de eficiência pelo qual os custos com o tráfego de negócios na Europa deverão ser reduzidos em 20%. Parte do programa prevê a introdução de ´pontes aéreas´ com o intuito de aumentar a utilização da frota da companhia.