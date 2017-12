Lufthansa deve reativar 2 aviões até final de junho A companhia aérea alemã Deutsche Lufthansa anunciou que o tráfego para o Atlântico Norte aumentou a um ponto em que a companhia poderá trazer de volta no final deste mês alguns aviões, cujos serviços foram suspensos. Sandra Kraft, porta-voz da companhia, afirma que as reservas para os EUA e Canadá têm verificado uma "recuperação tangível" recentemente, levando a empresa a reativar dois dos 70 aviões que a Lufthansa e parceiros regionais retiraram dos serviços este ano. A Lufthansa e seus parceiros possuem 420 aeronaves. A capacidade acrescida será utilizada no tráfego intercontinental, afirma a porta-voz.