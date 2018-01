Lufthansa deve retomar vôos para o Rio em dezembro A companhia aérea Deutsche Lufthansa AG informou que planeja retomar os vôos diários de Frankfurt para o Rio de Janeiro a partir do dia 8 de dezembro. A operadora tinha vôos diretos para a cidade até outubro de 2001, quando foram cancelados por causa da falta de demanda. A empresa decidiu voltar a operar a rota usando São Paulo como escala. A rota será reavaliada em março para que seja determinada sua viabilidade, afirmou a porta-voz Katrin Haase. A Lufthansa começou a voar para o Rio em 1932, época em que a viagem demorava cinco dias. Agora o vôo passando por São Paulo vai levar 14 horas, segundo Haase. O Rio será o quinto destino da companhia na América do Sul. Haase disse que a agenda de vôos completa para o inverno será divulgada em duas semanas. Hoje a empresa afirmou também que sua equipe em terra vai voltar a trabalhar em tempo integral por causa de uma recuperação das viagens aéreas verificada após o fim da guerra no Iraque e da epidemia de Sars na Ásia. A semana de trabalho para os funcionários em terra foi reduzida para 35 horas em abril para cortar custos em meio à queda do tráfego, mas em setembro vai voltar a ter 37,5 horas, para que a tripulação possa lidar com a capacidade crescente, disse o porta-voz Thomas Ellerbeck. Ele ressalvou que a situação de negócios ainda é "muito difícil" e que o grupo ainda prevê prejuízo operacional para o ano.