Lufthansa fará nova oferta a funcionários A companhia aérea alemã Deutsche Lufthansa AG planeja elaborar "uma nova e abrangente oferta" ao sindicato de trabalhadores Ver.Di nas discussões sobre os salários, segundo informações da agência alemã de notícias VWD. "A Lufthansa irá tomar uma decisão e caberá ao sindicato chegar a um acordo com a empresa dentro de um ou dois dias", disse Stefan Lauer, principal negociador da Lufthansa. A VWD informou que o negociador do sindicato, Jan Kahmann, parece estar inclinado a assinar um acordo, mas também está preparado para ações de protesto se for necessário. As negociações sobre salários entre a companhia e o sindicato tiveram início em outubro último. A Lufthansa oferece aumentos de salário de até 2,4% e o sindicato insiste em um aumento de 9%, mais participação nos lucros.