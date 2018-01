Lufthansa negocia compra da Swiss International A empresa aérea alemã Lufthansa disse hoje que negocia com a compra da Swiss International Air Lines. Em uma declaração, a Lufthansa disse que as negociações são "construtivas" e que as duas empresas idealizaram um plano para integrar suas operações. A nota deixa claro que um dos pontos principais do acordo é manter as conexões aéreas da Suíça e a marca Swiss. "O plano empresarial criado pelas duas empresas deve ser aprovado pelo conselho de administração da Lufthansa, da Swiss e pelos acionistas da Swiss", diz a nota. Se o projeto for aprovado pelo conselho de administração, a Lufthansa disse que fará uma oferta para comprar as ações dos pequenos investidores das Swiss. A Swiss International sofreu uma perda líquida de 140 milhões de francos suíços (US$ 118 milhões) em 2004, depois de um prejuízo de 687 Milhões de francos suíços em 2003. A empresa sofreu enormes perdas desde que foi criada em 2002, a partir da Swissair.