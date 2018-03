Lufthansa oferece passagens à Europa a partir de US$ 899 A Lufthansa anunciou nesta quarta-feira tarifas promocionais para reservas efetuadas entre 22 de janeiro e 16 de fevereiro para viagens entre 19 de março a 1º de junho. Para Roma, Milão, Londres e Bruxelas, o bilhete de ida e volta em classe econômica sai por US$ 899,00. Para Genebra, Basel, Graz, Praga ou Viena, os valores sobem para US$ 909,00 também para o bilhete de ida e volta na classe econômica. Os vôos têm saída de São Paulo e conexão em Frankfurt ou Munique, na Alemanha. A promoção da Lufthansa inclui também os vôos diretos para Frankfurt e Munique, com passagens a US$ 919,00 na classe econômica. A promoção inclui ainda os trechos São Paulo-Varsóvia e São Paulo-Zurique, por US$ 919,00 o bilhete de ida e volta na classe econômica. Os trechos São Paulo-Budapeste e São Paulo-Copenhagen estão sendo vendidos a US$ 949,00 durante a promoção. A Lufthansa oferece diariamente dois vôos do Brasil para a Europa, um para Frankfurt, e outro para Munique, e de ambos os centros de distribuição tem conexões para toda a Europa, Ásia e Oriente Médio. A Swiss, empresa que também faz parte do grupo Lufthansa, oferece mais seis freqüências semanais para Zurique, na Suíça.