Lufthansa quer expandir serviços entre Alemanha e EUA A companhia aérea Lufthansa planeja expandir o uso de pequenos aviões em serviços de classe executiva entre a Alemanha e os EUA, estabelecendo um novo modelo na aviação prêmio de longo alcance, segundo informações do Wall Street Journal. De acordo com fontes, a Lufthansa anunciará ainda hoje que está estendendo indefinitivamente seus serviços de classe executiva entre Dusseldorf e Newark, Nova Jersey, próximo de Nova York. A empresa também acrescentará duas novas rotas em maio: entre Dusseldorf e Chicago e entre Munique e Newark. Os vôos ocorrerão seis dias por semana. A empresa também operará vôos da United Airlines da UAL Corp., com a qual é parceira na Star Alliance, diz o Journal. Em um acordo incomum no setor aéreo, a Lufthansa contratou a PrivatAir Group, operadora suíça de vôos fretados, para operar e contratar pessoal para os aviões. A PrivatAir voa com o Boeing 737-700, configurado com apenas 48 assentos de classe executiva.