Lufthansa reduz capacidade em rotas intercontinentais A companhia aérea alemã Deutsche Lufthansa AG reduziu sua capacidade de verão em rotas intercontinentais, por causa da queda acentuada de reservas desde o início da guerra no Iraque. A expansão da agenda de vôos de verão que deveria ser lançada no dia 30 de março será agora adiada, segundo a Lufthansa, mas a companhia não vai cortar destinos. A operadora afirma que o declínio é particularmente notável em reservas para os EUA e para a Ásia. Um vôo por dia será cortado de Frankfurt para Nova York, Boston e Los Angeles, outros vôos de Frankfurt para Phoenix e Dallas também serão cortados e um avião menor será utilizado para vôos para a Filadélfia. Na América do Sul, os vôos para Caracas serão cortados para três por semana. Na Ásia, aviões menores serão utilizados para vôos para Osaka e Seul, e dois vôos semanais extras que haviam sido planejados para Nagoya, no Japão, foram cancelados. Os vôos para o Oriente Médio, alguns dos quais foram suspensos após a deflagração da guerra, já foram todos retomados, exceto para Kuwait e Dammã, na Arábia Saudita. A operadora disse que fará mais cortes na capacidade caso necessário, dependendo de como a demanda reagir em determinadas rotas. Segundo o analista do BNP Paribas, Nick van den Brul, os cortes são ruins, porque indicam uma queda rápida do tráfego em rotas longas, a principal fonte de receita para a companhia. "Mas o bom é que a empresa está reagindo rapidamente à situação para se assegurar de que não registrará prejuízo nessas rotas".