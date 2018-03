Lufthansa tem prejuízo de US$ 477 milhões A companhia aérea alemã Deutsche Lufthansa AG encerrou o primeiro trimestre de 2003 com um prejuízo líquido de 356 milhões de euros (US$ 409,1 milhões), em comparação com um prejuízo de 186 milhões de euros em igual período ano passado. O prejuízo operacional foi de 415 milhões de euros (US$ 477 milhões) no trimestre até 31 de março de 2003, ante o lucro operacional de 12 milhões de euros em 2002. As vendas declinaram 4,6% para 3,7 bilhões de euros (US$ 4,2 bilhões) no primeiro trimestre, em relação aos 3,85 bilhões de euros em 2002. O prejuízo líquido no trimestre foi quase o dobro do ano passado e veio acima da previsão dos analistas. Com relação ao ano de 2003, a Lufthansa previu que deve registrar um prejuízo operacional. A empresa informou que a dimensão ainda depende dos desenvolvimentos da economia mundial, a Síndrome Respiratória Severa Aguda (Sars) e a crise no Oriente Médio. A companhia ainda encontra-se em uma posição financeira estável, a dívida líquida foi reduzida no primeiro trimestre para 1 bilhão de euros (US$ 1,1 bilhão).