Luiz Carlos Prado toma posse no Conselho do Cade na próxima 4ªf O ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, dará posse na próxima quarta-feira, dia 9, ao integrante do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) Luiz Carlos Prado, que foi reconduzido para mais dois anos de permanência no conselho. Na última quarta, à tarde, o plenário do Senado aprovou, por 41 votos a 10, a recondução do último integrante do Cade, que é o conselheiro Ricardo Cueva. A data da posse dele ainda não está definida, mas a assessoria técnica do conselho faz gestões no sentido de que o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeando o conselheiro seja publicado no Diário Oficial da União antes da próxima quarta-feira. Assim, Cueva poderá tomar posse na mesma solenidade que Prado.