Luiz Marinho, da CUT, pede que Lula demita a direção do BC O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Luiz Marinho, disse hoje à Agência Estado que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deveria demitir a direção do Banco Central. "Passou da hora de trocar esta diretoria", afirmou. Marinho mostrou irritação ao comentar a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que justifica o aumento da Selic de 19,25% para 19,50% ao ano, na reunião deste mês. A ata informa que a persistência de focos localizados de pressão na inflação e a deterioração do cenário externo levaram o Copom a aumentar a taxa básica de juros. "Como diz a própria ata, são setores localizados da economia os responsáveis pela pressão inflacionária e, na minha visão, esses setores deveriam ser chamados pelo governo a negociar. Não é, e isto está claro na própria ata, um problema generalizado", argumentou. "Será a atitude destes setores e a teimosia do Banco Central que levarão este País à total paralisia", acrescentou o sindicalista, que participa neste momento do seminário "Salário Mínimo e Desenvolvimento", no auditório do Instituto de Economia da Universidade de Campinas (Unicamp).