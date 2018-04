Luiz Marinho deve assumir terceiro mandato no ABC O presidenciável do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, se junta aos outros 70 mil associados do Sindicado dos Metalúrgicos do ABC para eleger o presidente da entidade. O petista vota amanhã, às 9h, na sede do sindicato, em São Bernardo. O atual presidente do sindicato, Luiz Marinho, é o único candidato inscrito. Ele deve assumir seu terceiro mandato à frente de um conselho de diretoria renovado em 70% de seus membros. Dos 27 atuais, apenas 8 devem continuar. A apuração desta fase do pleito, a segunda, que ocorre entre hoje e amanhã, está marcada para a quarta-feira, dia 10, quando a junta eleitoral comandada pelo presidente da CNM, Heiguiberto Della Bella Navarro, anuncia o resultado da votação.