Luiz Marinho é eleito presidente da CUT com 74,7% dos votos Com 1.950 votos (74,7%) do total, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Luiz Marinho, da Chapa 1 (Unir a CUT), foi eleito hoje presidente da Central Única dos Trabalhadores. Ele venceu o candidato da oposição, Jorge Luís Martins, da chapa CUT Independente e Democrática, que obteve 661 votos (25,3%). A eleição contabilizou também seis votos em branco e 15 nulos, de um total de 2.632 delegados que compareceram às urnas durante o 8º Congresso da CUT, realizado no Anhembi, em São Paulo. Apesar da derrota, a chapa de oposição, formada por integrantes da esquerda do PT e do PSTU, conseguiu o direito de indicar seis sindicalistas a cargos titulares da executiva, além de dois suplentes. A chapa de Marinho, apoiada pela corrente majoritária Articulação Sindical, ficou com 19 cargos titulares e cinco suplências. Integrante do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, há 19 anos, Marinho, de 44 anos, vai dirigir a maior central sindical do País pelos próximos três anos.