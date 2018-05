Luiza Trajano: varejo alcançou 97% da meta em junho

"No começo do mês, estávamos pensando que teríamos um resultado ruim, mas não foi o que aconteceu", disse, em tom de comemoração. "O mês de julho está indo pelo mesmo caminho", disse, durante a abertura da 45.ª Feira Internacional da Moda em Calçados e Acessórios (Francal), maior evento do setor calçadista da América Latina, que começou nesta terça-feira e vai até sexta-feira, 12, no Anhembi Parque, em São Paulo.

À pergunta se a volta da cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre os artigos da linha-branca poderia prejudicar as vendas, Luiza, que na abertura da Francal representava o Instituto para o Desenvolvimento do Varejo (IDV), disse que não acredita nessa hipótese porque o setor se comprometeu com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, de não aumentar preços. "Aceitamos a retirada da redução do IPI porque entendemos a dificuldade fiscal do governo. Nos comprometemos em não aumentar preços e ajudar também o governo no combate à inflação", disse.