Lula abre Conferência Nacional de Economia Solidária O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho participam, nesta manhã, na Academia de Tênis, em Brasília, da cerimônia de abertura da 1ª Conferência Nacional de Economia Solidária. Os debates reunirão 1.112 delegados de todo o País para discutir os avanços da economia solidária e a implementação de políticas para o setor. O encontro vai até quinta-feira (29). A economia solidária tem se consolidado como alternativa de inclusão social para milhares de trabalhadores que buscam espaço no mercado. São mais de 15 mil empreendimentos, entre cooperativas, associações ou administração de empresas falidas, inserindo mais de 1,25 milhão de pessoas em atividades de produção de bens e prestação de serviços, consumo e crédito no País. Durante o encontro, serão discutidos ainda temas como a autogestão de empresas por trabalhadores, microcrédito por meio de bancos comunitários, redes de produção solidárias e as organizações associativas e o cooperativismo para a construção de um modelo econômico de desenvolvimento sustentável, democrático e socialmente justo.