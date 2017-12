Lula abre hoje Fórum Internacional de Microcrédito O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abre, logo mais às 10 horas, no Hotel Blue Tree Park, em Brasília, o III Fórum Internacional de Microcrédito, que contará com a presença da rainha Sofia, da Espanha. A partir das 11 horas, neste mesmo evento, será realizado um debate sobre o papel das finanças no desenvolvimento social que contará com a presença do presidente do Mercosul, Eduardo Duhalde, e do vice-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Paulo Paiva. O evento deverá estender-se até quarta-feira. À tarde, a partir das 15h30, Lula participará, no Palácio do Planalto, de reunião preparatória para a visita do rei Harald V e da rainha Sonja, da Noruega, que chegam amanhã a Brasília para uma visita oficial ao Brasil que se estenderá até o próximo dia 11. Hoje, às 20h30, Lula oferece jantar em homenagem à rainha Sofia, da Espanha, no Palácio da Alvorada. Ainda na agenda de hoje do presidente constam dois despachos internos, o primeiro deles às 12 e o segundo, às 17 horas.