Lula abre Semana Internacional da Construção em São Paulo O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará hoje em São Paulo, onde vai abrir, às 11 horas, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, a Semana Internacional da Construção e Iluminação. O objetivo da semana é promover o intercâmbio e a realização de novos negócios entre empresas nacionais e internacionais e estimular a exportação de produtos brasileiros. Após a solenidade, Lula retorna a Brasília às 13h30 e retoma a agenda no Palácio do Planalto.